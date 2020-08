Weniger Lohn wegen Covid-19 – Der Besuch von Risikoländern kann ans Portemonnaie gehen Schlechte Nachrichten für die 16'700 Staatsangestellten in den beiden Basel – und nicht nur für sie. Wer nach einer Auslandsreise in Quarantäne muss, riskiert einen gekürzten Lohn. Kurt Tschan

Wer aus einem Risikoland zurückkehrt, muss in Quarantäne. Einen Covid-Test müssen Schweizerinnen und Schweizer aber am Euro-Airport nicht absolvieren. Foto. Pino Covino

Wer in ein Land mit erhöhtem Infektionsrisiko reist, muss nach der Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne. Ein Lohnanspruch für diese beiden Arbeitswochen besteht nicht, wie das Bundesamt für Gesundheit in einem Merkblatt schreibt. In den beiden Basel wird diese Regelung bereits umgesetzt.