Gesprächsreihe im Sissacher Cheesmeyer – «Der beste Nachbar, den die Schweiz je hatte» An der Europäischen Union scheiden sich die Geister. Für den ehemaligen Generaldirektor der SRG, Roger de Weck, ist das kein Grund für die Schweiz, nicht Teil dieses politischen Projekts zu sein. Daniel Aenishänslin

Moderator Ueli Mäder führt das Thema ein. Neben ihm Elisabeth Joris und Roger de Weck, die gleich über die Europäische Union laut nachdenken werden. Foto: Daniel Aenishänslin

Im Rahmen der Gesprächsreihe «Für eine friedliche Zukunft» steht in der letzten Folge vor den Sommerferien die Europäische Union im Fokus. Vor allem das Verhältnis der Schweiz zu ihr. Moderator Ueli Mäder darf im Sissacher Kulturhaus Cheesmeyer zwei Gäste begrüssen. Der ehemalige SRG-Generaldirektor, ehemalige Chefredaktor des Tagesanzeigers und Autor Roger de Weck wäre am liebsten in der EU. Historikerin, Feministen und Autorin Elisabeth Joris bezeichnet die Schweiz auch ohne EU-Mitgliedschaft als ein Kind des aufgeklärten Europas.

Roger de Weck betont, die Europäische Union sei der «beste, friedlichste und zivilisierteste Nachbar, den die Schweiz je hatte», weil er für ein Land, das die Hälfte seines Bruttosozialproduktes mit Exporten verdiene, einen riesigen europäischen Markt geschaffen habe. Dieser Nachbar werde aber dargestellt, als wolle er die Schweiz gängeln und übervorteilen. Natürlich gebe es immer Streitpunkte. «Wenn wir warten, bis die EU uns gefällt, werden wir nie beitreten», moniert de Weck, «oder anders gesagt, nicht wenige möchten, dass die EU der Schweiz beitreten müsste.» Die Neutralität nennt er eine «identitätsstiftende Lebenslüge».

«Die Geburt der Schweiz»

Elisabeth Joris sieht die Schweiz viel europäischer als Roger de Weck: «Die Geburt der Schweiz ist ein Ausdruck europäischen Aufbruchs; gerade das Baselbiet war ein Hort politischer Flüchtlinge, welche die Ideen eines liberalen, demokratischen Staates mitbrachten.» Das war 1848. Die Schweiz sei kein Kind der Abschottung, trotz ihrer Neutralität. Beispielsweise habe der erste Tessiner Bundesrat, Stefano Franscini, in Mailand studiert und sei Teil des Risorgimentos, einer Aufbruchsbewegung, gewesen.

Die Schweiz stilisiere sich zum Opfer hoch. «Das ist schlicht und einfach nicht auszuhalten», so Roger de Weck. Seit 15 Jahren werde die Schweiz gegenüber der EU immer wieder vertragsbrüchig. Seit über 15 Jahren halte die Schweiz die EU hin. «Und dann beginnt sie etwas Druck auszuüben und schon steht sie als imperialistische Macht da, die das kleine, stolze Land unterdrücken will», sagt de Weck. Die EU habe Ordnung nach Europa gebracht und der Schweiz massgeschneiderte Verträge angeboten. Und noch ein kleiner Seitenhieb von de Weck: «Dass wir mit dem Bankgeheimnis jahrzehntelang das Steuersubstrat unserer Nachbarländer abgezapft haben, war lediglich die Verteidigung der Privatsphäre; das waren unsere tiefen eidgenössischen Werte.»

Geistige Landesverteidigung als Schritt zurück

Elisabeth Joris nennt die Schweiz ein Kind des aufgeklärten Europas. In Bezug auf die Gleichberechtigung der Frau sei sie sogar ein europäisches Zentrum gewesen. In Genf wurde 1868 «l’Association internationale des femmes», ein europäisches Projekt, gegründet. Auf diese Vereinigung gehe eine Petition von 1874 zurück, die gleiche politische Rechte für die Frau und gleiche Rechte innerhalb der Ehe verlangte. «Die Schweiz war eingebettet in einen europäischen Kontext», lautet das Fazit von Joris.

Das habe sich gewandelt. Im Kontext der geistigen Landesverteidigung des Zweiten Weltkriegs habe sich das Narrativ entwickelt, die Schweiz sei verschont geblieben, weil sie ein Sonderfall sei. «Der Gipfel der Verdrehung der Schweizer Geschichte», kritisiert Joris, denn daraus sei ein rückwärtsgerichtetes Weltbild entstanden: «Man war plötzlich stolz, dass man kein Frauenstimmrecht hatte.»

Die Entstehung der Kompromissmaschine

Im Brustton der Überzeugung verkündet Roger de Weck: «Wir brauchen in der Europapolitik einen Paradigmenwechsel.» In jedem Jahrhundert der alten Eidgenossenschaft bis 1848 sei es zu Bürgerkriegen gekommen. Dann seien die Interessen der Kantone verschachtelt worden, worauf diese kein Interesse mehr an Krieg gehabt hätten. Man habe eine grosse, langsame, langweilige, aber hoch effiziente Kompromissmaschine geschaffen. «Genau ein Jahrhundert später machen die Europäer sich auf den gleichen Weg», führt de Weck aus, «so wie die Schweiz ein ganz grosser Kompromiss ist, ist die EU ein ständiger kontinentaler Kompromiss.»

Westlich von Europa sehe er ein «zusehends unwägbar werdendes» Amerika. Kein grösseres Nachbarland der EU sei wirklich friedlich. Darin sehe er die Einladung, aus dem Projekt Europa ein politisches Projekt zu machen. Real seien wir mit der EU verflochten, mental gingen wir immer stärker auf Distanz. «Dieser Spagat verspannt unsere Politik», sagt de Weck. Gleichzeitig rügt er alt Bundesrat Christoph Blocher: «Er bezeichnete die Europäische Union als das Vierte Reich und intellektuelle Fehlkonstruktion – welch ahistorische Sicht der Dinge.»

«Die dunkelste Seite Europas»

Lob für die EU gibt es von Elisabeth Joris dafür, dass die Union von den Konzernen mehr Verantwortung fordere, als es die Schweiz tue. Herbe Kritik für die Schweiz und die EU setzte es wegen deren Flüchtlingspolitik ab. Insbesondere wegen der Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken. «Die Politik gegen die Geflüchteten aus dem Globalen Süden ist die dunkelste Seite Europas», sagt Roger de Weck, «wir lassen Leute fast schon vorsätzlich ertrinken. Angeblich zur Abschreckung.» Joris ergänzt: «In diesem Punkt ist die Schweiz immer nahe an der EU.»

Während sich Elisabeth Joris die Schweiz als Teil einer blockfreien Bewegung vorstellen kann, wirbt Roger de Weck für eine EU, die nun immer ökologischer werde. Er sagt: «Was wir tun in Europa, ist fortschrittlich, zeitgemäss, zukunftsweisend und voller Fehler – wie jedes Menschenwerk.»

