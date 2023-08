Open-Air-Kino Rheinfelden – «Der Bestatter», «Top Gun» und «Die Fabelmans» im Feldschlösschen Am nächsten Dienstag beginnt in der Brauerei die Kinowoche. Vor historischer Kulisse werden fünf Filme gezeigt. Dazu gibt es Livemusik und Verpflegung. Linus Schauffert

Vor historischer Kulisse: Nächsten Dienstag startet in Rheinfelden das Open-Air-Kino. Foto: zvg

Sommerferienzeit ist Open-Air-Zeit. So auch in Rheinfelden. Die Aargauer Gemeinde lädt in der letzten Ferienwoche ein, fünf Filme unter freiem Himmel zu geniessen – und das vor historischer Kulisse, dem Feldschlösschen.

Auf dem Schalanderplatz der Brauerei wird vom 8. bis zum 12. August täglich ein Film gezeigt – darunter «Der Bestatter», «Ein Mann namens Otto» und «Top Gun: Maverick». Die Sprache ist bei allen Vorstellungen Deutsch, der Film beginnt jeweils etwa um 21.30 Uhr mit Einbruch der Dämmerung.

Neben den Vorstellungen bietet das Open-Air-Kino Rheinfelden seinen Besucherinnen und Besuchern auch ein breites Rahmenangebot. Im sogenannten Kinodorf, welches an den fünf Tagen der Kinowoche jeweils ab 18 Uhr geöffnet ist, findet man bei diversen Foodtrucks und Essensständen ein kulinarisches Angebot aus aller Welt.

Open Air beim Feldschlösschen Programm: Dienstag, 8. August: «Der Bestatter» . Davor: The Pelicans.

Mittwoch, 9. August: «Ein Mann namens Otto» . Davor: Anna Lu & Band.

Donnerstag, 10. August: «Book Club: Ein neues Kapitel» . Davor: Philipp Walter.

Freitag, 11. August: «Die Fabelmans» . Davor: Saxiano.

Samstag, 12. August: «Top Gun: Maverick» . Davor: Silverback. Ablauf: Türöffnung: 18 Uhr

Livemusik: Ab 18.30 Uhr

Film: Ab 21.30 Uhr Ticketverkauf: Abendkasse: 8. bis 12. August ab 18 Uhr.

Vorverkaufsstellen: Tourismus Rheinfelden (Marktgasse 16) / Badkasse Sole Uno (Roberstenstrasse 31)

Online-Vorverkauf: eventfrog.ch

Zudem gibt es ab 18.30 Uhr bis kurz vor der Kinovorstellung Livemusik. Es spielen Unter anderen The Pelicans, Anna Lu & Band und Silverback. Und wer sein Kinoerlebnis noch exklusiver gestalten will, hat die Möglichkeit, ein Premium-Ticket für 90 Franken zu erwerben. Darin enthalten sind ein Apéro im Kinodorf, ein 3-Gänge-Menü mit Bierbegleitung sowie reservierte Sitzplätze für den Film.

Die regulären Tickets für die Vorstellungen sind für 20 Franken online auf eventfrog.ch oder an den Vorverkaufsstellen in Rheinfelden erhältlich. Auch gibt es an den Vorstellungstagen ab 18 Uhr eine Abendkasse. Pro Film stehen maximal 1000 Tickets zum Verkauf – bisher sind etwa 1200 verkauft worden, wie der Vorstand des Open-Air-Kinos gegenüber dieser Zeitung mitteilt. Es gilt: «S het, solang s het.»

