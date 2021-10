Geschasster Chefredaktor Julian Reichelt – Der Berserker, der für «Bild» unersetzlich war Julian Reichelt, der 41-jährige frühere Kriegsreporter, hatte die mächtigste Zeitung Deutschlands nach Jahren der Mässigung wieder in die alten Schützengräben zurückgeführt. Und nun? Dominique Eigenmann aus Berlin

Er war das «System Bild»: Julian Reichelt, am Montag als Chefredaktor der grössten Zeitung Deutschlands entlassen. Foto: Friedemann Vogel (EPA/Keystone)

Alles an Julian Reichelt war masslos. Es genügte, Ende 2020 auf Amazon die siebenteilige Dokumentation über die «Bild»-Zeitung anzuschauen. «350 Minuten Säbelrasseln, Marschbefehle, Durchhalteparolen», nannte der «Spiegel» das grauslich-faszinierende Panorama einer der grössten Boulevardzeitungen Europas.

Man konnte dem Chefredaktor dort zusehen, wie er an Redaktionskonferenzen Unmengen an Gummibärchen oder Salzstangen in sich hineinschaufelte, wie er als Feldherr seine Reporter-Armee von Schauplatz zu Schauplatz kommandierte, seiner Wut freien Lauf liess und Kampagnen daran anschirrte.