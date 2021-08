Interview mit Schlagerstar Beatrice Egli - «Mir war klar, dass ich einmal aufs Matterhorn hinaufgehen würde»

Die Schlagersängerin Infos einblenden

Beatrice Egli ist in Lachen SZ geboren. Nach ihrer Coiffeuse-Ausbildung absolvierte sie eine Schauspielschule in Hamburg. Im Mai 2013 entschied Egli die zehnte Staffel der Sendung «Deutschland sucht den Superstar» für sich. Seit diesem Sieg hat die Schwyzerin mehr als zwei Millionen Tonträger verkauft. In ihrem Fanshop gibt es seit kurzem eine Matterhorn-Kollektion zu kaufen. Die Besteigung des Matterhorns wäre schon im Juli geplant gewesen, fand aber aufgrund des schlechten Wetters erst am Donnerstag statt. (pia)