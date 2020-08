Ceneri – Vollendung der Neat – Der Berg, der alles erklärt Mit der Eröffnung des Ceneritunnels beginnt für das Tessin eine neue Zeitrechnung. Es geht aber um viel mehr als nur um den SBB-Fahrplan – sagt Marco Solari, Locarnos Festivaldirektor. Psychogramm des Kantons in sieben Punkten. Yann Cherix aus Lugano

Der Monte Ceneri bringt Zürich und Lugano ab kommender Woche noch näher zusammen: Eisenbahn-Viadukt zum Tunnelportal bei Camorino TI. Foto: Stefano Schröter

Dieser Berg. Ceneri. Alles lasse sich damit erklären, sagt Marco Solari. Das Tessin. Der Norden, der Süden. Der 76-Jährige sitzt in der Lobby eines Hotels in Lugano. Draussen der Lago, das sommerliche Sottoceneri. Auf Deutsch: unter dem Ceneri. Hier sind Solaris Wurzeln. Auf der anderen Seite aber, im Sopraceneri, ist er zu dem geworden, der er heute ist: Präsident des Internationalen Filmfestivals von Locarno. In Bellinzona wurde er einst zum jüngsten kantonalen Tourismusdirektor der Schweiz.