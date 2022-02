Basler Swisscom-Kunden genervt – Der Bereich um den Marktplatz wird zum Funkloch Die Swisscom muss den Betrieb einer Antenne im Bereich zwischen Marktplatz und Unispital einstellen. Telefonieren wird in nahe liegenden Gebäuden entweder gar nicht oder nur eingeschränkt möglich sein. Besser wird es eventuell erst in zwei Jahren. Tobias Burkard

Netzabdeckung fehlt: In der Basler Innenstadt wird es schwieriger mit dem Telefonieren. Foto: Urs Jaudas

Dicke Post für Swisscom-Kunden: Die Antenne im Bereich um den Marktplatz wird ab dem 23. Februar vom Netz genommen. Dies teilt die Swisscom den Anwohnern in einer Mitteilung mit, die der «Basler Zeitung» vorliegt. Die Folgen des Ausfalls sind eingeschränkte Netzwerkfunktionen. So werde das Telefonieren in den Gebäuden nur noch «eingeschränkt oder nicht mehr möglich sein». Ausserdem werde die mobile Datennutzung nicht mehr oder nur mir reduzierter Geschwindigkeit zur Verfügung stehen.