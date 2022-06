Ein Reformer in schwieriger Zeit – Der beinahe vergessene Architekt des Roten Basel Er baute das Sozial- und das Erziehungswesen aus und hinterliess mit Kunstmuseum und Kollegiengebäude Bauten, die Basel prägen. Nun wird Fritz Hauser endlich gewürdigt. Simon Erlanger

Fritz Hauser bei einer Ansprache vor dem Basler Rathaus am 1. Mai 1935. Foto: Lothar Jeck

Wer erinnert sich noch an SP-Regierungsrat Fritz Hauser (1884-1941)? Auch die jüngere Generation seiner eigenen Partei hat kaum je von ihm gehört. Dabei gestaltete er in seiner 23-jährigen Amtszeit die Geschicke Basels massgeblich mit. Vom Rentenwesen über das kantonale Lehrerseminar bis zum Schulgesetz hatte der Wirtschafts- und Bildungspolitiker beinahe jährlich Reformen aufgegleist. Mit dem Bau des Kunstmuseums von 1935 und des Kollegiengebäudes der Universität von 1939 unter seiner Ägide prägt der ausgebildete Lehrer und promovierte Ökonom das Basler Stadtbild bis heute.



Nun hat der Basler Historiker Charles Stirnimann eine akribisch recherchierte, spannend geschriebene Monografie zu Fritz Hauser verfasst. Als Sohn eines südbadischen Schneidergesellen und einer solothurnischen Schneiderin in einfachste Verhältnisse hineingeboren, engagierte sich Hauser früh in der SP und brachte es bis zum Regierungs- und Nationalrat sowie zum Nationalratspräsidenten. Stirnimann schöpft aus dem Vollen und lässt dabei eine Epoche wiederauferstehen, die in ihren Krisen und Herausforderungen unserer Zeit nicht unähnlich ist.