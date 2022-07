Life&Style: Bananenbrot – Der Beauty-Snack aus dem Backofen Schnell gemacht, gesund, ohne Extrazucker und mit vielen kulinarischen Schönmachern darin: Unsere Autorin verrät ihr Lieblingsrezept für Bananenbrot, das garantiert allen gelingt. Katrin Roth

Die Zubereitung von Bananenbrot ist kinderleicht, auch wenn man kein geübter Bäcker oder keine geübte Bäckerin ist. Foto: Pexels

Um es vorwegzunehmen: Ja, es gab Momente in meinem Leben, in denen sehr oft Bananenbrot auf unserem Speiseplan stand. Selbst gemachtes Bananenbrot, wenn man es ganz genau nimmt, was – kleine Randnotiz – insofern doppelt speziell ist, weil ich a) Bananen in ihrer natürlichen Form nicht mag und es ausserdem b) bei meinen Kochkünsten höflich ausgedrückt ganz viel Luft nach oben gibt.