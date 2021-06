Gefährliche Nähe zu Besuchern – Der Basler Zolli warnt vor dem «Superbullen» Der neue Elefant grast gerne nahe an der Abschrankung. Die Besucher sollen Abstand halten, damit es zu keinem Zwischenfall kommt. Stella Bützer

Den hohen Wänden zum Trotz: Elefantenbulle Tusker grast mit seinem langen Rüssel nahe der Abschrankung . Foto: Zoo Basel

Seit letzter Woche säumen mehrere Schilder die Elefantenanlage «Tembea» im Basler Zolli. Besucher werden aufgefordert, Abstand zu halten und keinesfalls über den Zaun zu fassen. Der Grund für diese zusätzliche Sicherheitsvorkehrung ist Neuankömmling Tusker, der sich in seiner kurzen Zeit bereits den Spitznamen «Superbulle» erarbeitet hat. Etwas über zwei Monate ist es her, dass der Elefant von den Niederlanden den Weg in den Basler Zolli fand, um in Basel seine Nachwuchsmission anzutreten.

Nun hat der 6-Tönner offenbar eine neue Leibspeise. Immer wieder sieht man, wie der Elefantenbulle nahe der Abschrankung saftiges Gras mit seinem Rüssel abreisst. Zwar befindet sich ein Teil des Geheges in einer Art Grube. Weil Tusker aber viel grösser ist und einen längeren Rüssel hat als die Elefantendamen Heri, Rosy und Maya, gönnt sich der Dickhäuter gelegentlich einen kleinen Snack und kommt den Zoobesuchern dabei relativ nahe. Tusker macht im Grunde nichts Verbotenes, die Grünflächen gehören zu seiner Anlage. Zolli-Sprecherin Tanja Dietrich versichert, dass er mit seinem Rüssel nicht über die Abschrankung reicht.