Internationale Anerkennung – Der Basler Weihnachtsmarkt ist einer der schönsten Europas Nicht nur in der Region wird der hiesige Weihnachtsmarkt hoch gepriesen. Das schreiben internationale Medien über die Adventszeit in Basel. Linus Schauffert

Der Basler Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten Europas. Foto: Kostas Maros

Weihnachtsmärkte gibt es Hunderte, wenn nicht Tausende. Doch ein Besuch lohnt sich nicht an allen von ihnen gleichermassen. Wo er sich am meisten lohnt? Aus einer Onlineumfrage geht hervor: in Basel.