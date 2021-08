Wer folgt auf Federer? – Der Basler Tennisnachwuchs auf der Jagd nach Punkten Beim neuen ATP-Futureturnier in Muttenz wollen auch die jungen Wilden aus der Region ihre Visitenkarte abgeben. Fünf Namen stehen da im Vordergrund. Thomas Wirz

Könnte dereinst auch den Sprung in die ATP-Tour schaffen: Yannick Steinegger. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Der Futureanlass in Muttenz ist für die regionale Tenniselite eine grosse Gelegenheit. Denn es geht um ATP-Punkte, und es ist für die nationalen Talente die Gelegenheit, sich im eigenen Land in Szene zu setzen. Deswegen sind die regionalen Cracks auch lückenlos beim am Montag mit der Qualifikation angelaufenen Event dabei und würden gern den einen oder anderen ATP-Punkt gewinnen. Dafür braucht es aber Siege im Hauptfeld, in einem 32er-Tableau mit vorwiegend gestandenen Tennisprofis.

Wer von den lokalen Spitzenkräften gegen starke internationale Konkurrenz – angeführt wird die Setzliste vom Italiener Alessandro Bega (ATP 382) – allenfalls für Furore sorgen kann, wird spannend zu beobachten sein. Die BaZ stellt im Folgenden fünf Regionachwuchshoffnungen vor, die internationales Potenzial haben und dereinst auch den Sprung in die ATP-Tour schaffen könnten.

Der Kämpfer

Yannick Steinegger sagt, dass er bei den Big Points noch effizienter werden müsse. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Yannik Steinegger, die aktuelle ATP-Nummer 1202, kämpft seit drei Jahren um den internationalen Durchbruch. Ist er im Doppel mit bereits vier Titeln auf Future-Ebene und Ranking 513 auf gutem Weg, tut sich der 21-Jährige im Einzel schwerer. Er übersteht mittlerweile die mühselige Qualifikations-Ochsentour zwar meistens, scheitert dann aber gegen klar höher kotierte Profis des Öfteren knapp. Steinegger sagt zum immer noch vierstelligen Ranking: «Ich muss effizienter bei den Big Points werden. Fakt ist aber auch, dass ich wegen der Pandemie und vieler abgesagter Turniere seit Anfang 2020 nur wenig Chancen hatte, mich im Ranking signifikant zu verbessern.»

Der Hüne

Jérôme Kym erlebt diese Saison eine Achterbahnfahrt. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Gleich wie Steinegger kommt auch Jérôme Kym direkt von der NLA-Interclubmeisterschaft, wo er mit dem Rekordmeister Grasshoppers in den Halbfinals ausschied. Für den 18-jährigen Möhlemer, der Anfang 2019 als 15-Jähriger einen fulminanten Davis-Cup-Einstand feierte, verlief das bisherige Jahr wie eine Achterbahnfahrt. Ausgezeichneten Ergebnissen wie dem Viertelfinalplatz beim Wimbledon-Juniorenturnier folgten Rückschläge wie an der U-18-EM in Klosters, wo er als Nummer 12 der U-18-Weltrangliste und Topgesetzter die Startrunde nicht überstand. Unbestritten ist indes, dass der 1,98 Meter lange Fricktaler riesiges Potenzial hat.

Der Aufsteiger

Mika Brunold spielte zuletzt stark auf. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Nur Aufwärtstendenz hat zuletzt Mika Brunold verzeichnet. Der 17-jährige Reinacher gewann im Juli seinen dritten nationalen Juniorentitel und dies in der U-18-Königsdisziplin. Der im nationalen Leistungszentrum Biel trainierende Jungspund verfügt dank seiner Körpergrösse von 1,89 Meter über einen starken Aufschlag und vermag nicht zuletzt deshalb auch bei den «Grossen» schon ganz ordentlich mitzuhalten. Noch verfügt Brunold über kein ATP-Ranking. Weil er aber bei Swiss Tennis als nationale Nachwuchshoffnung gilt und an Heimanlässen wie jetzt in Muttenz Wildcards erhält, ist die Aufnahme in die Weltrangliste nur eine Frage der Zeit. Schon weit vorn steht der Junior des TC Arlesheim im ITF-U-18-Ranking, wo er aktuell Position 156 belegt.

Der Unterschätzte

Ist aktuell der viertstärkste Regiospieler: Jan Sebesta. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Als nationale Nummer 36 ist Jan Sebesta hinter Weltstar Roger Federer (1), Steinegger (19) und Kym (24) derzeit der viertstärkste Regiospieler. Der 18-jährige Bottminger trainierte zuletzt einige Monate in der Akademie von Startrainer Patrick Mouratoglou in Nizza und hat da viel dazu gelernt. Seine Coaches attestieren ihm eine starke physische Verfassung, sehen aber noch Luft nach oben bei Service und Defensivspiel. In Muttenz muss die Nummer 3 des nationalen U-18-Rankings durch die Qualifikation, weil er im Gegensatz zum Trio Steinegger, Kym und Brunold vom nationalen Verband keine Wildcard fürs Hauptturnier erhalten hat.

Der Jüngste

Durfte als 12-Jähriger schon am Future Tennis Aces in Roland Garros teilnehmen: Raffaele Mariani. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Wie Brunold Jahrgang 2004 hat Raffaele Mariani. Der Youngster des TC Old Boys wird von Swiss Tennis als Nummer 74 geführt und durfte als Zwölfjähriger und Schweizer Nachwuchshoffnung schon mal am Future Tennis Aces in Roland Garros auftreten. Nach einem Umweg über das nationale Leistungszentrum Biel trainiert er inzwischen wieder in der TIF-Academy und arbeitet da am Übergang vom Junioren- zum Männertennis. Sein Trainer Rodolphe Handschin hält viel von ihm, sagt aber auch: «Technisch ist er schon weit, physisch jedoch erst bei 50 Prozent.»

Auch ohne ganz bekannte Namen attraktives Feld Infos einblenden Spitzentennis auf der Anlage des TC Coop in Muttenz: Auch ohne den anfänglich gemeldeten Schweizer Jungstar Dominic Stricker lässt sich das Teilnehmerfeld des erstmals durchgeführten Futureturniers der höheren 25’000-Kategorie durchaus sehen. Aus Schweizer Sicht nehmen mit Jakub Paul (Nummer 8 des nationalen Rankings/ATP 658), Antoine Bellier (10/497), Remy Bertola (11/716), Mirko Martinez (18/954), Yannik Steinegger (19) und Nicolas Parizzia (20) sechs Top-20-Spieler teil. Dies trotz des nicht sonderlich günstigen Datums gleich nach dem Abschluss der zweiwöchigen NLA-Interclubmeisterschaft. Hinter dem topgesetzten Alessandro Bega (ATP 382) folgen elf weitere Profis mit einem Top-500-Ranking. Lokale Tennisfans können indes den Anlass wegen der strengen Covid-19-Auflagen des Weltverbandes ITF erst ab den Viertelfinals am Freitag besuchen. (twi)

