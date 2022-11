Grausame Strafjustiz – Der Basler Richter, der Diebe auf Galeeren schickte Er liess foltern, verstümmeln, exekutieren: Johann Rudolf Thurneysen war ein brillanter Jurist, doch er kannte keine Gnade. Martin Furrer

Er war ein ausgezeichneter Redner, gebildet und kultiviert, und verhängte drakonische Strafen: Johann Rudolf Thurneysen (1716–1774), Jurist und wiederholt Rektor der Universität Basel. Foto: zvg

Es war ein friedlicher Sonntagmorgen in Basel. Die Menschen sassen in der Kirche. Der Pfarrer erzählte von den Zehn Geboten, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, als draussen ein gewisser Hans Hauri mit unchristlichen Absichten durch die Strassen schlich.

Man schrieb das Jahr 1767. In der Nähe des Bläsitors, das sich damals an der Ecke befand, wo sich heute die Klybeck- und die Klingentalstrasse kreuzen, brach Hauri in Häuser ein. Eine Tür stemmte er mit einem Eisen auf. Dabei wurde er in flagranti erwischt. Man nahm ihm das Diebesgut – Kleingeld, ein Paar Schuhe und Strümpfe – ab und verhaftete ihn.

Damals gab es keine Gerichtsverfahren wie heute, mit Anklägern, Verteidigern und Richtern. Ein kleines Gremium aus sogenannten Stadtkonsulenten, in der Regel zwei Rechtsprofessoren, machte sich aufgrund der Verhörprotokolle ein Bild des Geschehens. Ohne den Täter auch nur zu Gesicht zu bekommen oder ihn anzuhören, fällte es anschliessend das Urteil.

«Nichtswürdiger, schädlicher Mensch»

Johann Rudolf Thurneysen (1716–1774), Jurist und wiederholt Rektor der Universität Basel, war einer dieser Stadtkonsulenten. Er stellte bei Hans Hauri einen Hang zum Stehlen fest: Bereits zwei Jahre zuvor habe er beim Spalentor einen Fensterflügel geklaut und in Hüningen verkauft. Erschwerend komme hinzu, dass er sein Delikt an einem heiligen Sonntag verübt habe.

Thurneysen kam zum Schluss, Hauris Tat müsse mit dem Tod bestraft werden. Allerdings habe er keine Gewalt gegen Menschen angewendet, weshalb er nicht zu exekutieren sei. Dennoch handle es sich beim Täter um einen «nichtswürdigen, schädlichen und gefährlichen Menschen», der schwere Verbrechen begangen habe.

Thurneysen entschied: Hauri wird zu einer zwölf Jahre dauernden Galeerenstrafe auf einem französischen Schiff verurteilt und lebenslänglich des Landes verwiesen. Weil Hauri körperlich schwer behindert und somit als Ruderer auf einem Boot nicht nützlich gewesen wäre, blieb ihm dies dann zwar erspart. Thurneysen liess Hauri aber an den Pranger stellen, ihn auspeitschen und ihm ein Ohr abschneiden.

Drakonische Urteile

Körperliche Verstümmelung, Folter, Abschiebung auf eine Galeere – diese Strafen befahl der kultivierte, intelligente Thurneysen, Bürger der Humanistenstadt Basel, in seiner Funktion als Richter immer wieder. Er ordnete an, Delinquenten seien die Hände hinter dem Rücken zusammenzubinden, um sie anschliessend an einem Seil in die Höhe zu ziehen. Die Tortur war nicht nur extrem schmerzhaft, sondern zog oft bleibende körperliche Schäden nach sich. Oder er verurteilte Menschen zum Tod durch den Strang oder liess sie mit dem Schwert liquidieren.

In einem neuen Buch «Intellekt und Grausamkeit» thematisiert der Basler Anwalt und SVP-Grossrat Stefan Suter die widersprüchliche Persönlichkeit Thurneysens, der «mit brillanten Reden und ausgezeichneten Kenntnissen der Antike», aber auch gnadenlosen, drakonischen Urteilen von sich reden machte, wie Suter schreibt.

Heutzutage postuliert das Schweizerische Strafgesetzbuch: «Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben.» Und Juristen diskutieren, wie etwa an einer Veranstaltung am 19. Januar 2023 in Basel, immer mal wieder die Frage: «Wie viel Mensch dürfen wir als Richterin und Richter sein?»

Thurneysen stellte sich diese Frage wohl nicht. Obwohl er einer der bedeutendsten Gelehrten Basels des 18. Jahrhunderts war, trägt keine Strasse seinen Namen, und im Münster findet sich keine Grabinschrift. Das ist sozusagen die gerechte Strafe für einen Mann, der als Uni-Rektor die Barbaren verdammte, aber selber als Richter barbarische Strafen verhängte.

