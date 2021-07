100 Jahre Ernst Beyeler – Der Basler Kunstweltbürger Er gehörte nicht nur zu den international führenden Kunsthändlern, sondern war auch ein grosser Menschenfreund. Heute Freitag wäre der Gründer der Fondation Beyeler 100 Jahre alt geworden. Dominik Heitz

Vor zwei Klee-Bildern: Ernst Beyeler im August 2003 in seiner Fondation, wo gerade die Klee-Ausstellung «Erfüllung im Spätwerk» zu sehen war. Foto: Georgios Kefalas (Reuters)

Bei den Glockenschildern sucht man seinen Namen natürlich vergeblich – aber auf einer kleinen Plakette aus Messing vielleicht, die neben dem Hauseingang angebracht sein könnte?

Nichts. Gar nichts erinnert am Haus Bäumleingasse 9 daran, dass hier bis vor gut zehn Jahren der Kunsthändler und -sammler Ernst Beyeler jahrzehntelang eine Galerie betrieb, die zu einer der bedeutendsten internationalen Kunstdrehscheiben wurde. Umso mehr lebt er in der von ihm vor 24 Jahren eröffneten und weltweit bekannten Fondation Beyeler in Riehen weiter.

Vor elf Jahren ist Ernst Beyeler gestorben, heute Freitag würde er 100 Jahre alt – Daten, Name und Zeitspannen, die der heutigen jungen Generation nicht mehr unbedingt vertraut sind. Weggefährten dagegen erinnern sich noch gut an den Galeristen und Museumsgründer. Ihnen galt Ernst Beyeler als Kunst liebender Mensch, dessen Auge für die klassische Moderne ebenso als «unfehlbar» galt wie sein Gespür für Qualität.