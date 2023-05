Wo? Wie? Was?

Das mit der Gesamtorganisation beim FC Basel ist ja bekanntlich eine etwas kompliziertere Sache. Daher ein kurzer Umriss:

Der FCB setzt sich aus drei Gremien zusammen: Da gibt es die FC Basel Holding AG mit den Aktionären. Ihnen gehört der Club. Zurzeit sind das David Degen, Dan Holzmann, Andreas Rey und Ursula Rey-Krayer.

Die Holding AG hält 75 Prozent an der FC Basel 1893 AG, wo die 1. Mannschaft des Clubs angegliedert ist. Die restlichen 25 Prozent der Profifussball-Abteilung gehören dem Verein FC Basel 1893, der heute seine jährliche GV abhält.

Wie in jedem Jahr legen auch heute die Mitglieder des Vereins mit ihren Stimmen fest, wie der oder die Delegierte die 25 Prozent des Vereins in der AG in Bezug auf den dortigen VR, den VR-Präsidenten sowie die Jahresrechnung einzubringen hat.