Parlament wegen Omikron erneut im Exil – Der Baselbieter Landrat mietet sich bei der Wirtschaftskammer ein Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen verlässt der Landrat den Parlamentssaal in Liestal erneut. Diesmal geht er ins Haus der Wirtschaft in Pratteln. Das stösst auf Kritik.

Abstand und Maske. Anderthalb Jahre lang tagte der Landrat wegen Corona im Basler Kongresszentrum. Dann gings zurück nach Liestal in den engeren Parlamentssaal. Jetzt sucht man bei der Wirtschaftskammer Zuflucht. Foto: Archiv Tamedia/Pino Covino

Wegen Corona fanden die Sitzung des Baselbieter Parlaments anderthalb Jahre lang nicht im traditionsreichen Landratssaal in Liestal statt, sondern im basel-städtischen Exil im dortigen Congress-Center. Nach einem kurzen Intermezzo in Liestal muss der Landrat wegen der steigenden Omikron-Fallzahlen nun erneut in geräumigere und daher virensicherere Gefilde ausweichen.

Dieses Mal findet er bei der Wirtschaftskammer in Pratteln Unterschlupf. Die nächste Landratssitzung vom 13. Januar findet in deren Tagungs- und Eventcenter (TEC) im nigelnagelneuen Haus der Wirtschaft statt. So hat es die Landratspräsidentin Regula Steinemann (GLP) am Montagabend im Namen der Geschäftsleitung des Landrats verkündet.

Günstiger als Basel

«Die GL des Landrats hat sich für die Verlegung der nächsten Sitzung nach Pratteln entschieden, weil vielen wegen der steigenden Corona-Zahlen unwohl wurde», so Steinemann. «Das Tagungs- und Eventcenter in Pratteln ist zwar nicht ganz so grosszügig wie das Congress-Center in Basel, aber der Raum ist grösser als der Landratssaal in Liestal. Jede Landrätin und jeder Landrat hat einen eigenen Tisch. Der Abstand von Mitte Tisch zu Mitte Tisch beträgt 1.60 Meter. Im Landratssaal sitzen wir fast Schulter an Schulter», begründet die Landratspräsidentin gegenüber der BaZ den Umzug zur Wirtschaftskammer.

Da war die Welt noch in Ordnung: Das Baselbieter Parlament samt Regierung im angestammten Landratssaal. In Zeiten von Omikron gefährdet die enge Sitzordnung die Landräte, darum der Auszug aus Liestal. Foto: Archiv Tamedia/Florian Baertschiger

Der Entscheid sei sachlich und ohne politische Emotionen gefällt worden. Nun ist aber gerade die Wirtschaftskammer eine der wichtigsten politischen Akteurinnen im Baselbiet, die in den vergangenen Jahren auch nicht unumstritten war. Entsprechend löst die Einmietung des Parlaments bei der Wirtschaftskammer nicht nur Freude aus: «Ich drücke es mal richtig nett aus und rede in Hinblick auf den Entscheid, Landratssitzungen bei der Wirtschaftskammer abzuhalten, von mangelnder Sensibilität. Man könnte aber durchaus auch andere Worte finden …», schreibt etwa SP-Landrätin Mirjam Locher auf Twitter.

«Ich finde das politisch heikel», sagt ihr Parteikollege, Landrat Jan Kirchmayr, der BaZ. «Noch vor ein paar Monaten diskutierten wir im Landrat, ob wir aufgrund der Verflechtungen zwischen dem Kanton und der Wirtschaftskammer eine parlamentarische Untersuchungskommission einsetzen, und jetzt tagen wir als Gast der Wirtschaftskammer! Das ist absurd», so Kirchmayr.

Wird der Umzug zur Wirtschaftskammer also zum Politikum? Nein, findet Landrat Simon Oberbeck, Präsident der CVP/GLP-Fraktion: «Man sollte das nicht politisieren. Grundsätzlich ist es das Ziel, die Landratssitzung in Baselland abzuhalten. Die neuen Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer ermöglichen das. Ich sehe da kein Problem.»

Sachlicher Entscheid

Auch Regula Steinemann versteht die Aufregung nicht: «Der getroffene Entscheid ist sachlich für mich vertretbar und eine rein rationale Lösung. Vonseiten Bevölkerung und Landrat wurde ein Saal im Baselbiet gewünscht», erinnert Steinemann. «Wir prüften diverse Varianten. Die Vorteile von Pratteln überwiegen: Das TEC ist deutlich günstiger, es gibt Fraktionszimmer, und wir haben die Möglichkeit zum Livestreaming garantiert – ohne zusätzliche Kosten.»

Wie die BaZ in Erfahrung bringen konnte, kostet eine Sitzung in Pratteln den Steuerzahler rund 17’000 Franken. In Basel seien es einige Tausend Franken mehr gewesen. Der Entscheid zum Umzug zur Wirtschaftskammer gelte zunächst nur für die Sitzung vom 13. Januar, betont Regula Steinemann. «Danach wird dann die Geschäftsleitung des Landrats besprechen, wie es angesichts der Fallzahlen weitergeht. Einen langfristigen Mietvertrag haben wir jedenfalls nicht abgeschlossen.»

Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist.

