Marwin Hitz im Interview – «Der Barfi ist dafür da, wenn man etwas gewonnen hat» Marwin Hitz strahlt vor dem Fiorentina-Rückspiel eine grosse Zuversicht aus. Doch dass der FC Basel in der Liga nicht vorwärtskommt, ärgert den Torhüter. Dominic Willimann

Bestreitet gegen Florenz am Donnerstag sein 49. Saisonspiel: FCB-Goalie Marwin Hitz. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Am Donnerstag hat der FCB gegen die Fiorentina die grosse Möglichkeit, in den Final der Conference League einzuziehen (21 Uhr, St.-Jakob-Park). Eine wichtige Rolle kommt dabei Goalie Marwin Hitz zu. Der 35-Jährige bringt einen grossen Rucksack an Erfahrungen mit – auch, wenn es ums Elfmeterschiessen geht.