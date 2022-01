David Jenny in Höchstform – Der baldige Machtverlust macht den höchsten Basler sichtlich glücklich Jeder neue Grossratspräsident geht seinen eigenen Weg, um die Disziplin im Ratssaal zu gewährleisten. Bei FDP-Politiker David Jenny war es sein Blick. Meinung Katrin Hauser

Hier erklärt Grossratspräsident David Jenny gerade, wie man sich für ein Votum meldet. Bild: Keystone/ Georgios Kefalas

Noch selten wirkte David Jenny (FDP) so fröhlich wie an seiner letzten Sitzung und seinem zweitletzten Einsatztag als Grossratspräsident. Der baldige Machtverlust mit der Präsidiumsabgabe an Jo Vergeat setzt ihm offenbar nicht zu, sondern macht ihn glücklich.

Eröffnet hat er die Sitzung am Mittwochmorgen mit den üblichen Ausführungen zu den derzeit geltenden Corona-Regeln. «Hier im Saal gelten eine Sitzplatzpflicht sowie ein Konsumationsverbot.» – «Ausgenommen ist der kurzzeitige Konsum von Wasser aus der PET-Flasche.» – «Streichungen von unerwünschten Unterschriften auf Vorstössen sind vor der Abgabe beim Parlamentsdienst vorzunehmen.»