Analyse zu Rihannas Schwangerschaftsmode – Der Babybauch als Machtdemonstration Superstar Rihanna zeigt ihren wachsenden Babybauch in der Öffentlichkeit. Sie hat damit ein neues Phänomen geschaffen: den Power Bump. Lisa Füllemann

Dass Rihanna ihren Babybauch modisch in Szene zu setzen weiss, bewies sie an der Paris Fashion Week. Bild: Marc Piasecki (Getty Images)

Mit ihren aufregend unkonventionellen Schwangerschaftslooks hält Rihanna zurzeit das ganze Internet in Atem: Sobald die schwangere Sängerin das Haus verlässt, an einem öffentlichen Auftritt abgelichtet wird oder ein Bild von sich postet, schwillt auf den grössten Modeplattformen und auf Instagram eine Bilderflut an.