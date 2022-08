Wegweiser in Richtung Basel – Der Autobahn A2 gehen die Buchstaben aus Die Ortsnamen auf den Schildern vor dem Schweizerhalletunnel sind seit längerer Zeit in einem desolaten Zustand. Das Bundesamt für Strassen will sie bis Ende Jahr erneuern. Martin Regenass

Kurz vor dem Schweizerhalletunnel in Richtung Basel ist die Schrift in einem miserablen Zustand. Foto: Dominik Plüss

Das menschliche Gehirn ist ein Meister darin, verdrehte Buchstaben in Wörtern in die richtige Reihenfolge zu setzen oder gar die Bedeutung von mit Ziffern versehenen Wörtern zu entschlüsseln. Zum Beispiel: «Gmäeß eneir Sutide eneir elgnihcesn Uvinisterät ist es nchit witihcg, in wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wrot snid, das ezniige was wcthiig ist, ist, dass der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn Pstoiion snid.» Oder gängige Wörter, die mit Zahlen versehen sind: «D1353 M1TT31LUNG Z31GT D1R, ZU W3LCH3N L315TUNG3N UN53R G3H1RN F43H1G 15T.» Nicht jeder ist jedoch in der Lage, diese zwei Beispiele gleich gut zu entziffern. Die Geübtheit des Lesers, sein Leseverständnis, die Wortlänge und vor allem, ob der Leser die Wörter kennt, spielen bei der raschen Entschlüsselung eine Rolle.