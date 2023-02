Geldsegen in Sissach – Der aufgelöste Verein Sissach Live verteilt sein restliches Vermögen Er bestand keine zwei Jahre, dann löste sich der Kulturverein Sissach Live auch schon wieder auf. Übrig blieb Geld, das jetzt an andere Kulturinstitutionen ging. Simon Erlanger

Ursprünglich war Sissach Live eine Veranstaltungsreihe im Kultur- und Gewerbehaus Obere Fabrik. Dann wurde 2020 daraus ein eigener Verein, der 2022 aufgelöst wurde. Foto: zVg.

Der im vergangenen Jahr aufgelöste Verein Sissach Live verteilt den Rest seines Vermögens. Das meldet die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag.

Insgesamt gehen 17’000 Franken an den Sissacher Verein Kulturhaus Cheesmeyer, das Gelterkinder Kulturzentrum Marabu sowie das Open-Air-Festival Off Kilter. Bei der Auflösung des Vereins habe das Restvermögen noch 40’000 Franken umfasst, so die «Volksstimme». Weil aber noch die Geschäftsführerin unter Vertrag gestanden sei, dazu Subventionen ausgezahlt und noch einige Anlässe durchgeführt worden seien, habe sich die Summe um zwei Drittel verringert.

Der Verein Sissach Live wurde 2019 gegründet, um die damals seit 18 Jahren bestehende gleichnamige Veranstaltungsreihe im Gewerbe- und Kulturhaus Obere Fabrik fortzusetzen.



