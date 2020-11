Meinungsfreiheit unterdrückt – Der Aserbaidschan-Armenien-Konflikt hat Basel erreicht Wegen Drohungen eines Basler Flüchtlingshelfers musste die reformierte Kirche ein Benefizkonzert für Kriegsopfer in Berg-Karabach dislozieren. Die Kirche setze sich zu wenig für die Meinungsfreiheit ein, wird ihr nun vorgeworfen. Daniel Wahl

Verfolgte Christen: Der Armenier Sarkis Shahinian (rechts) besucht die geistliche Stätte Wayots Dzor im Süden von Armenien. Foto: Asatur Yesayants

Wenn es um das armenische Volk geht, dann ist Sarkis Shahinian an vorderster Front dabei. So auch am Sonntag an einem Benefizkonzert für Armenien im Zwinglihaus der Evangelisch-reformierten Kirche Gundeldingen-Bruderholz. Shahinian, Generalsekretär der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Armenien, hätte in einem Vorwort über die aktuelle Situation und zu den von den aserbeidschanischen Milizen zerbombten Spitälern um Berg-Karabach sprechen sowie zur humanitären Hilfe aufrufen wollen. Dann wären Stücke von Bach, Babajanan, Beethoven, Ysaye erklungen. Das wurde aber in diesem Gotteshaus erfolgreich verhindert.