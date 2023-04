Basel Nazifrei zu Demo-Codex der SP – «Der Antikapitalistische Block wird sich die Strasse nehmen – ob das der SP passt oder nicht» Die SP will mit Benimmregeln eine friedlichere Demo am 1. Mai schaffen. Basel Nazifrei fühlt sich von deren Demo-Codex bevormundet: «Wenn, dann ist es die SP, die an einem 1. Mai nichts verloren hat.» Raphaela Portmann

«Auf einen kämpferischen 1. Mai!», schreibt Basel Nazifrei als Reaktion auf den SP-Verhaltenscodex. Foto: zVg

Seit der 1. Mai-Demo vom letzten Jahr diskutieren alle Seiten darüber, wie es weitergehen soll. Damals schlug der Schwarze Block als vermummte Vorhut Scheiben ein, buhte Polizisten nieder und wurde einem BaZ-Fotografen gegenüber sogar handgreiflich. Einige Meter weiter hinten rief die SP fahnenschwingend zu Frieden und Solidarität auf.

Nach dem damaligen Tag der Arbeit sagte SP-Co-Präsidentin Jessica Brandenburger gegenüber dieser Zeitung, es müsse sich in Zukunft etwas ändern. Die Diskrepanz zwischen den Forderungen der friedlichen Linken und den Aktionen des Schwarzen Blocks sei auch der SP zu gross.

Jetzt, ein knappes Jahr nach den Ausschreitungen, sollen den Worten Taten folgen: Die SP und die Gewerkschaften wollen den Schwarzen Block am 1. Mai nicht länger in ihren Reihen dulden und haben eine Art Benimmregeln für die Protestierenden ausgearbeitet. Darin wird die «mutwillige Zerstörung von Eigentum» und «jegliche Form von Gewalt» konsequent abgelehnt.

«Wer den Konsens nicht einhält, darf nicht mitlaufen», erklärt SP-Co-Präsidentin Jessica Brandenburger.

Basel Nazifrei reagiert wütend

Nun hat das Bündnis antifaschistischer Aktivistinnen und Aktivisten Basel Nazifrei auf Twitter auf den Demo-Codex der SP reagiert. So lautet das «Statement vom revolutionären 1.Mai-Bündnis» auf den Sozialen Medien:

«Wessen 1. Mai? Unser 1. Mai!

Die SP, eine Partei, die den Pharmakonzernen Steuergeschenke macht und eine rassistische Migrationspolitik mitträgt, verkündet über die BaZ, dass sie nun entscheidet, wer am 1.Mai an der Demo mitläuft und wer nicht. Die SP will sich als ordnende Kraft zeigen und macht Stimmung gegen die revolutionäre Linke. Im Kontext eines autoritären gesellschaftlichen Klimas, in dem Umwelt-Aktivist*innen des Terrorismus bezichtigt werden, hechelt die SP damit der Rechten hinterher.

Der Kapitalismus ist völlig unfähig, die drängenden gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Deswegen treten wir dafür ein, eine revolutionäre Bewegung aufzubauen und zu stärken. Der Antikapitalistische Block hat über Jahre hinweg einen Grossteil der 1. Mai-Demonstration gestellt und wird von zahlreichen Organisationen getragen. Auch dieses Jahr wird er sich die Strasse nehmen – ob das der SP passt oder nicht.

Wenn, dann ist es die SP, die an einem 1. Mai nichts verloren hat. Denn der 1. Mai ist weder ein Fest der Sozialdemokratie noch eine Wahlkampf-Plattform für eine kapitalistische Partei. Der 1. Mai ist der internationale Kampftag der Arbeiter*innenklasse, der Unterdrückten und Ausgebeuteten.

Am Samstag, 29. April, wird vom revolutionären 1.Mai-Bündnis ab 14:00 Uhr ein Fest auf der Claramatte organisiert: mit Veranstaltungen zu Streikbewegungen in Italien und zur iranischen Revolution, sowie mit Konzerten und Infoständen. Die Organisationen des antikapitalistischen Blocks werden zudem im Nachgang der Demonstration am 1.Mai auf der Kaserne mit Infoständen präsent sein.



Auf einen kämpferischen 1. Mai!

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts «Gesellschaft und Kultur». Zudem organisiert sie den zweiwöchentlichen BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

