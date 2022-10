Wahlen in Israel: Es droht erneutes Patt – Der Anti-Netanyahu Yair Lapid ist seit vier Monaten Israels Premierminister und möchte es auch bleiben. Der ehemalige Boxer und Talkmaster verspricht dem Volk etwas Spektakuläres: Langeweile. Peter Münch aus Rischon Lezion

12.09.2022, Berlin: Yair Lapid, Ministerpräsident von Israel – hier bei einem Besuch in Berlin. Foto: Keystone

Der Jubel ist gross, als um 20.35 Uhr der «Rosh HaMemschala», der Regierungschef des Staates Israel, in der Sporthalle von Rischon Lezion begrüsst wird. Staatsmännisch kommt er daher in Anzug und Krawatte, doch der Gang – kraftvoll, rhythmisch, ein wenig geduckt – erinnert immer noch an den Boxer, der er auch mal war.