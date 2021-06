Nach der Sensation gegen Frankreich - «Der Anteil des FCB am Schweizer Sieg ist sehr, sehr gross»

Peter Knäbel, viele Schweizer, die das Team gegen Frankreich zum Sieg führten, spielten früher beim FC Basel. Wie gross ist der Anteil des FCB an diesem Erfolg?

Diese Frage ist mir auch durch den Kopf gegangen, als ich das Spiel gesehen habe. Der Anteil des FCB ist sicher sehr, sehr gross. Müsste man es in Prozenten beziffern, was schwierig ist, könnte man schon rund 25 sagen. Es ist dabei nicht nur wichtig, wo die Spieler ausgebildet wurden, sondern auch, wo sie in der ersten Mannschaft zum Zuge kamen. Neben Xhaka, Sommer, Shaqiri und Embolo können hier also auch Schär und Akanji genannt werden. Man darf aber nicht vergessen: Auch der Schweizer Verband hat eine wichtige Rolle gespielt. Und die Vereine in der Schweiz und vor allem die grossen Clubs im Ausland, wo die Akteure international Fuss gefasst haben.