Eine Minute Umsteigezeit – Der Anschluss an das «Läufelfingerli» ist gefährdet Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember wird es ab 14 Uhr schwierig, die S9 zu erwischen, wenn man mit dem Schnellzug von Basel nach Sissach fährt. Lea Buser

Wer ab dem 10. Dezember in Sissach vom Schnellzug aus Basel in das Läufelfingerli umsteigen möchte, hat nicht mehr viel Zeit. Foto: Dominik Plüss



Der Ärger in der Bevölkerung ist gross: Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember bleibt Fahrgästen ins Homburgertal, die mit dem Schnellzug von Basel nach Sissach fahren, ab 14 Uhr nur noch eine Minute Umsteigezeit auf das Läufelfingerli. Das berichtet die «Volksstimme» am Donnerstag. Somit wird der Anschluss aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr gewährleistet sein.

Aber genau darauf habe man 2017 besonders geachtet, sagt Petra Strüby, SP-Landrätin und Präsidentin des Vereins Hauensteinbahn zur «Volksstimme». Dies, um den Betrieb des Läufelfingerli zu stärken und die Anzahl der Fahrgäste zu erhöhen. Umso grösser ist Strübys Unmut: «Eine unhaltbare Situation und eine völlig unverständliche Entscheidung.»

Zwar bestehe die Möglichkeit, anstelle des Schnellzugs mit der S3 zu fahren, die eine Viertelstunde vorher fährt. Die Menschen möchten jedoch keine länger dauernde Fahrt in Kauf nehmen, sagt Strüby. Sie setzt sich für eine Rücknahme dieser Entscheidung durch die SBB ein, rechnet aber nur mit einer geringen Chance.

Grund für die zeitliche Verschiebung seien die Fahrzeiten im Güterverkehr, die sich ab 2024 auf der Ost-West-Achse änderten, sagt Simon Rüttimann, Mediensprecher der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zur «Volksstimme». Dadurch entstehe ein Trasseekonflikt – wobei der Güterverkehr eine höhere Priorität geniesse.

Das Läufelfingerli teile im Bahnhof Olten die Gleise mit anderen Zügen, beispielsweise dem Regionalzug aus Solothurn. Damit diese gleichzeitig einfahren können, war der Einbau eines Signals geplant worden.

Die BUD sieht dadurch auch Vorteile für Fahrgäste, die ins Homburgertal reisen. Diese kämen früher in Olten an und könnten dadurch mehr Anschlusszüge erreichen. Zudem verkürze sich die Fahrzeit von Sissach nach Olten. Dies, weil die S9 dank des neuen Signals künftig nicht mehr fünf Minuten in Läufelfingen warten muss, bis ein Gleis frei wird.

Für Petra Strüby überwiegen die Nachteile: «Alle haben sich dazumal für die gute Lösung den Kopf zerbrochen. Nun wird diese einfach über den Haufen geworfen.»

