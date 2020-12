Die 80-jährige Béatrice Léwy macht den Anfang: Nach und nach werden nun in Basel die Risikopersonen geimpft. Foto: Photo Basilisk

Die ersten Corona-Impfungen in der Region Basel wurden am Montag verabreicht. Endlich wird geimpft! Endlich? Dieses Wort ist nur unserer Wahrnehmung geschuldet. Denn eigentlich haben Forscher den Impfstoff in Rekordzeit entwickelt, die Pharmaunternehmen produzieren derzeit Impfdosen in unvergleichlichen Mengen. Und die Politik hat in kürzester Zeit die Infrastruktur für die Impfungen auf die Beine gestellt. All diesen Akteuren ist ein Lob für ihre Bemühungen auszusprechen. Und trotzdem: Endlich wird geimpft! Gefühlt ist unser Leben schon eine Ewigkeit auf Sparflamme. Wir wollen keine «neue Normalität», wir wollen einfach nur Normalität. Mit dem Impfstart rückt unser altes Leben, das viele so vermissen, wieder ein wenig näher.