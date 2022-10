Augenzeuge Kurt Wyss – Der Anfang einer grossen Karriere 1960 erhielt «Basels Negerstar» und «Liebling der Opernfreunde», die 23-jährige Grace Bumbry, am Theater Basel ihr erstes Engagement. Markus Wüest

Am 8. Oktober 1960 berichtete das «Blatt für alle» aus dem Haus Ringier über «Basels Negerstar» Grace Bumbry und bezeichnete sie im Titel des Beitrags als «Liebling der Opernfreunde». Die damals 23-jährige, dunkelhäutige Opernsängerin aus den USA hatte am Theater Basel ihr erstes Engagement erhalten. In St. Louis, Missouri, geboren, hatte sich Bumbry dank Stipendien an der Northwestern University und anschliessend an der Boston University ausbilden lassen. Ihren letzten Schliff erhielt sie bei Lotte Lehmann, der deutschen Opernsängerin, die vor den Nazis geflohen war, in Santa Barbara, Kalifornien.