Neuseeländischer Premier – Der alte Streit um die Maori holt die neue Regierung ein Der Nachfolger von Jacinda Ardern hat den Sinkflug seiner Partei umgekehrt. Doch hohe Lebenshaltungs­kosten und gesellschaftliche Spannungen machen Chris Hipkins zu schaffen. Felix Haselsteiner aus Wellington

Legt Wert auf Zusammenarbeit: Premierminister Chris Hipkins (Mitte) in einem Boot mit Maori bei den Feierlichkeiten in Waitangi, Neuseeland. Foto: Hagen Hopkins (Getty Images)

Wer in Waitangi nach Kontroversen sucht, wird stets welche finden. 182 Jahre nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den Ureinwohnern und der britischen Krone trafen am Sonntag Politiker aller neuseeländischen Parteien auf die Maori-Stammesführer. Zu einer Zeit, in der sich das politische Neuseeland nach dem Abschied von Jacinda Ardern als Premierministerin noch in einer Art Findungsphase befindet – weshalb jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, insbesondere, wenn es um Neuseelands Geschichte geht.