Von Kopf bis Fuss: Schockierendes Bild von Linda Evangelista – Der Albtraum einer perfekten Schönheit Warum «Vogue» mit dem aktuellen Cover von Linda Evangelista zu weit gegangen ist. Silvia Aeschbach

Kunstwerk? Schockierende Lüge! Linda Evangelista ziert die aktuelle September-Ausgabe der britischen «Vogue». Foto: PD

Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Gesicht von Linda Evangelista habe eine Zeitreise in die Vergangenheit angetreten. Genauso hatten wir doch das Wandelbarste aller Supermodels in Erinnerung. Die weit auseinanderstehenden Katzenaugen, die hohen und scharf geschnittenen Wangenknochen und die Lippen, die in den 90er-Jahren noch keinerlei Hyaluron-Unterspritzungen brauchten, um voll zu wirken. Die Kanadierin brauchte – wie ihre berühmten Kolleginnen Cindy, Claudia, Naomi und Christie – keinen Nachnamen, damit man wusste, um wen es sich handelte.