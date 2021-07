Star im Hirzbrunnen-Quartier - Der 99-Jährige, der nicht aufhört zu turnen

Fit im hohen Alter – Der 99-Jährige, der nicht aufhört, zu turnen Felix Vogel wohnt im Basler Hirzbrunnen-Quartier im dritten Stock. Er hat keinen Lift, fährt Auto und steckt bei den Bauchmuskelübungen manchen 50-Jährigen in den Sack. Wie macht er das? Dina Sambar

Felix Vogel turnt seit 80 Jahren im Stadtturnverein Basel. Und er hat nicht vor, damit aufzuhören. Foto: Kostas Maros

Felix Vogel ist der Star in der Turnhalle des Hirzbrunnenschulhauses. «Ich ghei duure ab däm Siech!», sagt Marcel Abt, Trainer des Stadtturnvereins Basel – «mit 99 Jahren noch so zu turnen! Er ist mein Idol.» Auch Willy Hettinger schwärmt: «Ich war sein Lehrling. Er hat mich in den Turnverein geholt. Auf ihn lass ich nichts kommen. Er ist unser Vorbild», sagt der 83-Jährige.

Tatsächlich ist die körperliche und geistige Verfassung des 99-Jährigen beeindruckend. Sein Gang ist aufrecht, bei der Bauchmuskelübung hält er die Beine am längsten über dem Boden, und er steht auch nicht vorzeitig aus der Kniebeuge auf. Trotzdem ist es etwas ganz anderes, was an ihm besonders auffällt – sein fröhliches Lachen. «Er ist kein Zweckoptimist, sondern von Natur aus positiv», sagt Vereinssekretär Michel Marquis.