Wasserturmplatz, Liestal – Der 83er-Bus soll wieder halten Der Landrat unterstützt einstimmig ein Anliegen aus der Bevölkerung. Das zeigt: Gegenwehr zahlt sich aus. Jan Amsler

Wer am Wasserturmplatz in Liestal auf den 83er Richtung Arisdorf wartet, wird enttäuscht. Foto: Google Street View

Eine Petition ist eines der schwächsten politischen Instrumente. Die Unterschriftensammlung bringt zwar eine Forderung einer oft breiten Bevölkerung zum Ausdruck, doch für die Politik ist sie nicht verbindlich. Anders sieht es aus, wenn ein Parlament den Ball aufnimmt und dem Anliegen Nachdruck verleiht. So geschehen am Donnerstag im Baselbieter Landrat, der Corona-bedingt im Basler Congress Center tagte: Die Politiker haben beschlossen, dass die Regierung prüfen muss, den abgeschafften Halt des Busses der Linie 83 (Liestal–Arisdorf–Kaiseraugst–Pratteln) am Wasserturmplatz in Liestal wieder einzuführen.

Formell geht es zwar nur darum, das Anliegen zu prüfen und darüber zu berichten. Doch weil das Kantonsparlament einstimmig hinter dem Anliegen steht, ist der Regierungsrat gut beraten, schlagkräftige Argumente zu liefern, falls er künftig noch immer auf den Halt verzichten will.

Wie aus den Voten des zuständigen Verkehrsdirektors Isaac Reber hervorgeht, ist der Wille da, der Sache die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Allerdings kann Reber nicht versprechen, dass eine allfällige Rückkehr zu einem Halt, wie gefordert, bereits auf den Fahrplanwechsel im Dezember stattfinden könne. Dies unter anderem, weil der Verkehrsweg über den Wasserturmplatz von April 2021 bis Ende 2022 auch von den Ersatzbussen beansprucht wird, die den baustellenbedingten Ausfall der Waldenburgerbahn kompensieren sollen.

Abgesehen davon berge die neue Route des 83er-Busses über die Kantonalbank-Kreuzung für viele Fahrgäste auch Vorteile. So werde etwa der Schnellzuganschluss am Bahnhof Liestal Richtung Zürich gewährleistet. Ausserdem will die Stadt Liestal die Büchelistrasse vom Busverkehr entlasten, was damit ebenfalls erreicht wird.

Apropos Stadt Liestal: Auch hier ist ein Vorstoss hängig, konkret eine Initiative, die den Halt des 83ers beim Platz oberhalb des Städtli fordert. Federführend ist SVP-Einwohnerrat Hans Ruedi Schafroth. Schafroth ist gleichzeitig bei der Petition engagiert, die der Landrat am Donnerstag der Regierung weitergeleitet hat. Zusammen mit Christine Reichenstein (Arisdorf) und Claudia Aebi (Hersberg) – und mit Unterstützung der Gemeinderäte von Arisdorf und Hersberg – hat das Team 1235 Unterschriften zusammengetragen.

In Arisdorf und Hersberg sowie in den Liestaler Aussenquartieren ist der Unmut gross, weil nach einem Besuch des Stedtli Liestal nun ein weiterer Weg unter die Füsse genommen werden muss, um zur nächsten Haltestelle zu gelangen. Entweder geht man zum Bahnhof oder zum Gestadeckplatz. Die Haltestelle beim Gestadeckplatz ist nun auch jene, die Schüler des Schulhauses Burg nutzen, die in Richtung Hersberg/Arisdorf müssen. Laut den Petenten hasten diese Schüler nun hektisch und unkontrolliert über die Gestadeckkreuzung, um den Bus noch zu erwischen.

In ihrem Bericht hält die Petitionskommission des Landrats fest, dass spätestens mit dem Wegfall der Ersatzbusse für die Waldenburgerbahn eine Rückkehr zur früheren Busroute wieder in Betracht gezogen werden müsste. In der Zwischenzeit soll die Bushaltestelle des 83ers am Bahnhof näher zum Stedtli verschoben werden.