Jobcoach: New Work – Der 8-Stunden-Tag hat ausgedient Niemand kann sich acht Stunden am Stück konzentrieren. Viele Unternehmen halten dennoch am überholten Konzept fest. Wie Angestellte damit umgehen können. Laura Frommberg

Erst so spät? Acht Stunden lang im «Flow» zu sein, ist unrealistisch bis unmöglich. Foto: Getty Images

«Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Erholung, acht Stunden Ruhe». Der Satz, der noch immer in dieser oder anderer Form zitiert wird, stammt aus dem Jahr 1817. Der walisische Arbeitsrechtler Robert Owen beschrieb in einer Zeit, in der Fabrikarbeiter oft bis zu 100 Stunden in der Woche schufteten, wie viel Zeit eigentlich angemessen und gesund ist.