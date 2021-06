Abstimmungstrend – Der 14er fährt wohl nicht nach Salina Raurica Selbst 65 Prozent der Prattler sagen Nein zur Tramlinienverlängerung . Das Projekt wird vor allem im Laufental und im Oberbaselbiet die Vorlage wuchtig abgelehnt. Daniel Wahl

Bleibt vorderhand grün: Salina Raurica Foto: Kostas Maros

Das Tram hat im Baselbiet wenig Freunde. Erste Abstimmungsergebnisse, welche die Gemeinden nach zwölf Uhr der Landeskanzlei mitgeteilt haben, lassen erkennen, dass die Verlängerung der Tramlinie 14 von Pratteln Dorf über die Autobahn hinunter in die Rheinebene von Salina Raurica wohl verworfen wird.

Nach Auszählung von 73 der 86 Gemeinden stimmen 58,4 Prozent gegen das 200-Millionen-Franken-Projekt. Bisher hat die davon profitierende Gemeinde Augst die Abstimmungsvorlage angenommen – mit 60,32 Prozent. Zustimmung hat das Projekt in den Gemeinden Arlesheim (51,6 Prozent) und Münchenstein (54 Prozent). Die Prattler hingegen lehnen das Projekt mit 65 Prozent Nein grossmehrheitlich ab.

Die wuchtigste Ablehnung erfährt das Projekt im Laufental. Dort liegt der Nein-Stimmenanteil bei 72 bis 83 Prozent. Aber auch die Oberbaselbieter können der Tramlinien-Verlängerung nichts abgewinnen. Dort liegt derzeit der durchschnittliche Nein-Stimmenanteil bei 62,5 Prozent.

Der Kanton bezeichnet Salina Raurica als sein wichtigstes Entwicklungsgebiet. Dort sollten 2500 Arbeitsplätze und ebenso Zuzüger angesiedelt werden. Nach den Berechnungen einer Studie hätte das Tram dereinst 6000 Fahrgäste pro Tag transportiert.

Doch die Linie hat viele Feinde. Besonders auch in Pratteln, von wo aus der Kampf gegen das Vorhaben organisiert worden ist. Letztlich geht es den Bewohnern dort darum, die «masslose Überbauung der grossen Grünfläche in der Rheinebene mit einer Retortenstadt» wenn nicht zu verhindern, so doch auszubremsen. Über die Bücher gehen müssen die Politiker, beziehungsweise die Einwohnerräte von Pratteln. Über alle Parteien hinweg wurde das Projekt an der Bevölkerung vorbei begrüsst und gefördert.

Die Linienführung. Das Projekt sieht vor, den Bahnhof SBB in Pratteln direkt zu erschliessen und mit dem Busbahnhof in Augst zu verbinden.

In Anbetracht des deutlichen Trends und trotz noch nicht ausgezählter, grosser Agglomerations-Gemeinden betrachten die Politiker die Tramlinienverlängerung bereits als gestorben.

So twittert Landrat Marc Schinzel (FDP): «Oha, dicke Überraschung. Da scheint Baselbieter Bevölkerung klar nicht mitzumachen. Preis/Aufwand/Leistung wird abgelehnt. Bei solchen Projekten müssen wir im Landrat klar über die Bücher.» Und SP-Landrat Jan Kirchmayr schreibt: «Das war's mit der Verlängerung der Tramlinie 14 und somit auch mit der Entwicklung der Salina Raurica. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Standortgemeinde Augst Ja stimmt.»

Morgenluft wittert der Basler SVP-Grossrat Joël Thüring, der gegen die Tramlinienprojekte, etwa gegen Linienführen Claragraben ist: «Nach dem Basler Erlenmatt-Tram-Nein: Auch Baselland sagt Nein zu einer unnötigen Tramlinienverlängerung. Damit bestätigt sich, was wir schon lange sagen: Neue Tramlinien werden nirgends in der Region mehr Mehrheiten finden.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.