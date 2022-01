Macht die Stadt uns krank? – Depressiv, süchtig, wahnhaft – Basler sind in Psychiatrien stark übervertreten Der Bedarf an einem psychiatrischen Klinikaufenthalt ist in der basel-städtischen Bevölkerung fast doppelt so hoch wie im Schweizer Durchschnitt. Ein Grund dafür ist sozialer Stress. Katrin Hauser

Lärm kann so weit führen, dass wir das Gefühl haben, in unserem Territorium bedroht zu werden. Foto: Nicole Pont

In der Stadt Basel mit ihren vielen Baustellen kennt sie wahrscheinlich jeder: diese Ohnmacht, wenn gegenüber gebaut – oder eher gebohrt – wird. Wie man erst beruhigend zu sich selbst spricht: «Alles okay, das hört bestimmt gleich wieder auf. Du gewöhnst dich dran. Achte einfach nicht darauf.» Und wie man dann nach Stunden, in denen es sich anfühlt, als würde sich der Presslufthammer direkt an der eigenen Gehirnrinde zu schaffen machen, nervlich am Ende ist und leise Stossgebete in Richtung Himmel sendet. «Bitte, lass es aufhören. Bitte, lass es doch ENDLICH AUFHÖREN, ICH HALTE ES NICHT MEHR AUS!»