Corona-Alarm in Baselland – Denunziant hetzt sechs Schülern drei Patrouillenwagen auf den Hals In der Ziegelei Oberwil kam es zu einem Blaulichteinsatz gegen sechs Jugendliche, die im Spielraum play4you Silvester verbringen wollten. Ein Anwohner bot die Polizei auf, weil er glaubte, eine Party sei im Gang. Daniel Wahl

Aufmarsch mit Blaulicht und in Vollmontur: Baselbieter Polizei nimmt Personalien auf, weil sechs Jugendliche zusammen an Silvester Uno spielen. Foto: Jugendliche vom «play4you»

Mit einer Hand voll Freunde wollte der Sohn des Geschäftsführers von «play4you» in Oberwil den Silvesterabend verbringen – nicht vor dem Fernseher bei einer Netflix-Serie, sondern beim Spiel mit Uno-Karten, Brandy-Dog, Jonglierbällen und Billard in den Räumen der Ziegelei.

Die Festlaune der drei 15- und der drei 16-jährigen Schüler war nicht von langer Dauer. Obschon Treffen von bis zu zehn Personen vom Bundesrat erlaubt sind, kreuzte die Baselbieter Polizei mit drei Patrouillenfahrzeugen auf und machte sich mit Blaulicht bemerkbar. Als die Ordnungshüter die sechs Jugendlichen durch die Glastür im Spielzentrum in der Ziegelei in Oberwil am Tisch sitzen sahen, forderten sie die Jungen barsch auf, die Türe zu öffnen, und fragten, was sie hier machen würden: «Uno und Brandy-Dog spielen». Insgesamt kamen vier Polizisten hinein, zwei weitere sicherten den Eingang ab.