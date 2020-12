Landesmuseum Zürich – Denise Tonella startet mit einer Ausstellung über Frauenrechte Die neue Direktorin folgt auf Andreas Spillmann. Sie wird ab nächstem April das grösste schweizerische Geschichtsmuseum leiten. Christoph Heim

Denise Tonella hat sich durch mehrere grosse Ausstellungen im Landesmuseum ausgezeichnet. Foto: PD

Die neue Direktorin des Landesmuseums Zürich heisst Denise Tonella. Die 41-jährige Kuratorin und Ausstellungsmacherin arbeitet seit 2010 am Landesmuseum. Sie folgt auf Andreas Spillmann, der das Museum vierzehn Jahre lang erfolgreich geleitet und geprägt hat.

Tonella stammt aus Airolo im Tessin und tritt ihre neue Stelle im April 2021 an. Bis dahin ist sie mit den Vorbereitungen der grossen Frühlingsausstellung am Landesmuseum zum Thema «Frauen.Rechte | Von der Aufklärung bis in die Gegenwart» befasst.

Historikerin und Filmemacherin

Über ihre Wahl, die am Freitag vom Museum bekannt gegeben wurde, zeigt sich Denise Tonella sehr erfreut: «Ich fühle mich geehrt und bin glücklich, das Schweizerische Nationalmuseum in die Zukunft führen zu dürfen.» Zu ihren genauen Plänen will sie aber erst nächsten April Auskunft geben.