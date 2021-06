Schweizer EM-Leader im Interview - «Den Weltmeister rauswerfen und erstmals in den Viertelfinal»

Warum ist der Montag ein guter Tag für die Schweiz?

Yann Sommer: Weil ein Achtelfinal ansteht und wir mit diesem Achtelfinal Geschichte schreiben können. Weil wir davon ausgehen, dass wir es schaffen können, eine Topleistung auf den Platz zu bringen, um gegen eine grosse Mannschaft wie Frankreich bestehen zu können. Wir glauben sehr an uns.

Xherdan Shaqiri: Der Montag muss ein Samstag sein. (lacht) Normalerweise spielen wir an einem Wochenende. An der EM spielt das keine Rolle. Wir sind zuversichtlich. Wir wissen, was auf uns zukommt, das ist ein rechter Brocken. Aber in 90 Minuten ist vieles möglich. Da braucht es eine super, super 120-prozentige Leistung von jedem Einzelnen.