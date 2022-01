Analyse zum Jahrestag des Capitol-Sturms – Den USA droht eine Ära der politischen Gewalt Mittlerweile sind mehr als ein Drittel der Amerikaner der Meinung, dass Gewalt gegen die Regierung gerechtfertigt ist – eine bedrohlich grosse Minderheit. Hubert Wetzel aus Washington

Wenn Amerikas Demokratie stirbt, dann geschieht das, weil die Amerikaner selbst sie verraten haben: Capitol-Sturm am 6. Januar 2021. Foto: Getty Images

Wie soll man angesichts solcher Zahlen optimistisch sein? Ein Jahr ist es jetzt her, dass ein prügelnder Mob das Capitol in Washington gestürmt hat, dass Menschen starben, weil Donald Trump nicht von der Macht lassen wollte. Weil er seinen Anhängern die «Big Lie» eingehämmert hatte – die grosse Lüge, dass in Wahrheit er die Präsidentschaftswahl gewonnen habe. Und heute? Zum Jahrestag des 6. Januar zeigen Umfragen: Mehr als 30 Prozent der Amerikaner sind immer noch der Ansicht, dass Joe Biden kein legitimer Präsident ist. 70 Prozent der Republikaner glauben immer noch Trumps Lüge vom gestohlenen Wahlsieg. Etwa die Hälfte der Parteianhänger sind der Meinung, dass die Angreifer von damals keine Aufständischen waren, sondern Patrioten, die Amerikas Demokratie verteidigen wollten.