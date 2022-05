Drastischer Treibstoffmangel – Den Ukrainern geht der Sprit aus Immer mehr Tankstellen sind leer. Und wenn es irgendwo noch Benzin oder Diesel gibt, ist er für das Militär bestimmt. Das ist nicht nur für Privatpersonen ein Problem. Florian Hassel aus Kiew

Die Zerstörung von Infrastruktur im Krieg verschärft den Treibstoffmangel: Zerschossene Tankstelle im Nordosten Kiews. Foto: Sergei Supinski (AFP)

Schon in den ersten Tagen des Krieges war Treibstoff an vielen Tankstellen ausverkauft: eine Folge der gleichzeitigen Flucht von Millionen Ukrainern, der Schliessung von Flughäfen und der Blockade ukrainischer Häfen am Asowschen und am Schwarzen Meer. Zudem kamen bis zu Kriegsbeginn 42 Prozent des ukrainischen Benzins und 63 Prozent des Diesels aus Weissrussland und Russland – diese Lieferungen fallen aus.