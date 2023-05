Chaos beim FC Sion – Den Trainer in der Pause entmachtet – Constantin übertrifft sich selbst Der Präsident aus dem Wallis ist nicht zu bändigen. Wegen des desaströsen Auftritts von David Bettonis Team beim 0:5 in Genf – und wegen der drohenden Barrage. Thomas Schifferle

Auch mit 67 Jahren noch immer ein unberechenbarer Vulkan: Christian Constantin am Samstag im Stade de Genève (rechts sein Fussball-Direktor Pablo Iglesias). Foto: Pierre Albouy (Keystone)

Da sitzt der grosse Chef des FC Sion, fast bärenhaft einschüchternd, und schaut jedes Mal grimmig drein, wenn die Fernsehkamera auf ihn schwenkt. Eine Halbzeit lang lässt Christian Constantin über sich ergehen, was die Mannschaft im Derby auswärts gegen Servette an Nicht-Leistung bietet. Dann geht er in die Kabine, schreit herum und handelt. Er entmachtet seinen Trainer David Bettoni und ordnet gleich selbst vier Wechsel an.

Seit Constantin Präsident von Sion ist, das ist er schon lange, seit zwanzig Jahren, hat er schon viele skurrile Geschichten geliefert. Ein profaner Trainerwechsel gehört längst nicht mehr dazu, so oft wie das bei ihm schon vorgekommen ist. Es können 53 oder 54 sein, ganz einfach ist es nicht mehr, da den Überblick zu behalten.

Aber das Schauspiel am Samstag in der Kabine des Stade de Genève muss schon speziell gewesen sein, selbst für seine Verhältnisse. Reto Ziegler berichtet davon nach dem Spiel – direkt und denkwürdig in die SRF-Kamera. «Leider, leider wird der Trainer morgen nicht mehr mit uns zusammen sein. Der Präsident ist verärgert.» Nachfrage des Reporters: Constantin hat Bettoni vor versammelter Mannschaft entlassen? «Das ist das, was ich mitbekommen habe. Die Wechsel in der Pause hat der Präsident vorgenommen.»

Der Rundumschlag von CC

Constantin, Branchenkürzel CC, 67-jähriger Vulkan, sagt dem Reporter des «Nouvelliste» nach dem Spiel nur, er sei am Überlegen. Sonst schweigt er, und das tut er auch am Sonntagmorgen. Solange er sich nicht erklärt, bleibt eine Bestätigung dafür aus, was mit Bettoni nach diesem Genfer Abend passiert. Aber Ziegler ist nicht ein Nachwuchsmann, der in einer solchen Situation überfordert wäre und darum die Dinge nicht richtig einordnen könnte. Er ist 37, viele Jahre im Ausland unterwegs gewesen, seit letztem Winter einer der Leader der Gruppe. Mit seiner Erfahrung stellt er auch die Frage: «Ist es eine Option, alles auf den Kopf zu stellen?» Wobei sich da feststellen lässt, dass beim FC Sion längst alles auf dem Kopf steht.

Letzte Woche schlug Constantin in einem offenen Brief um sich, redete wieder einmal von manipulierter Meisterschaft, forderte eine Wiederholung des verlorenen Spiels gegen Winterthur und verlangte von der Fifa, die Schweizer Schiedsrichter unter Vormundschaft zu stellen. Und das alles wegen eines nicht gegebenen Handelfmeters. Es ging dem Chef um alles, nur nicht um Fussball.

«Bettoni hat wirklich das Maximum gemacht»: Reto Ziegler (rechts) über seinen Trainer. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Bettoni ist inzwischen der vierte Trainer, den Constantin diese Saison an die Seitenlinie gestellt hat. Zuerst war da Paolo Tramezzani, bis er ihn im November nach einem 2:7 gegen St. Gallen absetzte. Dann Fabio Celestini, bis er nach sechs Spielen, zwei Punkten und einem 0:4 gegen St. Gallen genug von ihm hatte. Für zwei Spiele gab er sich selbst das Kommando, bis er nach dem 0:3 im Cup gegen Lugano eben Bettoni verpflichtete.

Der frühere Assistent von Zinédine Zidane bei Real Madrid tappte offensichtlich unbefleckt von viel Wissen über die Walliser Zustände in die Falle. «Bettoni hat wirklich das Maximum gemacht», sagt Ziegler, «am Schluss stehen wir Spieler auf dem Platz.» Die Resultate sprechen trotzdem nicht für Bettoni. Nach einem kleinen Zwischenhoch mit zwei überraschenden Siegen bei GC und in Luzern folgte der Absturz mit noch einem Punkt aus den letzten fünf Runden.

Das Sinnbild Balotelli

Der Tiefpunkt ist der desaströse Auftritt am Samstag in Genf, der in ein 0:5 mündet, das auch ein 0:8 sein könnte. Sinnbild dafür ist die Lustlosigkeit, die der Captain der Mannschaft demonstriert. Der Captain heisst Mario Balotelli und ist Constantins Prestigeobjekt. Nach einer Halbzeit hat selbst Constantin genug und wechselt ihn aus.

Drei Spiele bleiben Sion noch, um sich irgendwie vom Barrageplatz zu befreien. Die Gegner heissen daheim YB und Luzern sowie zum Abschluss auswärts St. Gallen. «Man muss Spieler auf den Platz stellen, die hungrig sind», sagt Ziegler am Samstagabend auch noch, «egal, wie talentiert einer ist. Man muss kämpfen und sich der Situation bewusst sein.»

Der Sittener «Nouvelliste» spekuliert am Sonntagmorgen mit einer Rückkehr von Tramezzani, der noch immer in Montreux wohnt und auf Constantins Gehaltsliste steht. Er wäre die Nummer 5 diese Saison. Das ist allerdings noch kein Rekord im Wallis. Den stellte Constantin 2012/13 auf, als er sieben Trainer einsetzte.

Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

