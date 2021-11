Rätselhafte Skulptur in Basel – Den Teufel im Nacken An der Fassade eines markanten Hauses am Fischmarkt ist das jahrhundertealte Handwerk des Buchdrucks ablesbar. Dominik Heitz

Der Mann mit der Initiale K, die für den in diesem Haus gewesenen Drucker Gottfried Krebs stehen könnte. Die gehörnte, bärtige Figur könnte als Druckfehlerteufel durchgehen. Foto: Dominik Heitz

Hoch oben unter dem Sims des Erkerbalkons ist das Relief einer Männerbüste eingepasst. Es zeigt das Konterfei von Johannes Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks. Streng schaut er über den Platz des Fischmarkts.

Was hat er an diesem Haus zu suchen? Der Grund liegt über 110 Jahre zurück. Damals – es war im Winter 1908 – konnte Gottfried Krebs-Hecker, ein aus Pfäffikon stammender Drucker, in dieses soeben fertig erbaute Haus an der Ecke Tanzgässlein/Fischmarkt einziehen. 1897 hatte er die Vorgängerliegenschaft samt der dort ansässigen Druckerei Wassermann gekauft, abreissen und durch einen Neubau des Architekten Wilhelm Marck ersetzen lassen.