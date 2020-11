Martin Jenni und sein «Aufgegabelt» – Den schönen Dingen im Leben zugetan Beizenkenner Martin Jenni wurde der feine Sinn für kulinarischen Genuss praktisch in die Wiege gelegt. Nun hat der Basler sein neustes Buch über die gastronomischen Schätze der Schweiz herausgegeben. Andreas W. Schmid

Genussjournalist Martin Jenni im ehemaligen Wirtshaus Engel in Rodersdorf: Hier wohnt er nicht nur, sondern veranstaltet als Gastgeber auch Einladungen für die «Vereinigung für kulinarische und geistige Nahrung», die er vor einem Jahr gegründet hat. Foto: Pino Covino

Martin Jenni ist ein hilfsbereiter Mensch. Er ist Journalist. Und weil er beides ist, will er beim Gespräch mithelfen, einen Titel für diesen Artikel über ihn zu finden. Was sich am Ende als nachmittagfüllende Beschäftigung herausstellt, denn der 61-Jährige gibt sich nicht mit dem erstbesten Vorschlag zufrieden.

«Der Feinschmecker» ist ihm zu platt. Obwohl er wie kaum ein anderer weiss, wo es in der Schweiz fein schmeckt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten schreibt er für verschiedene Zeitungen über «Beizen und Gasthäuser mit Seele und Charakter», wie er es nennt. «Wenn ich essen gehe», bringt er sein Programm auf den Punkt, «will ich keine Pinzetten-Küche, sondern etwas Bodenständiges, Einfaches, Fadengerades.»