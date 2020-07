Tausende feiern Gewalt-Videos – «Den Hunger auf Stimulation stillen» Ein Basler Instagram-Kanal hat erstaunlichen Erfolg, weil er praktisch nur gewaltverherrlichende und abstossende Videos publiziert. Experten erklären, wieso die User die fragwürdigen Inhalte so lieben. Benjamin Wirth

Verhaftungen auf offener Strasse wurden gefilmt und ins Internet gestellt. Screenshot Instagram

Der Meute imponiert Gewalt und Voyeurismus mehr als Gerechtigkeit und Frieden. So war es schon immer. Jubelte man früher den blutenden Gladiatoren zu, greift man heute zur Fernbedienung oder besucht die sozialen Medien. Viele Kanäle im Internet publizieren Videos mit gewalttätigen oder hemmungslosen Inhalten, die jedermann sehen kann. Eine Instagram-Seite aus Basel spielt bezüglich Beachtung bereits in den oberen Ligen mit, obwohl sie erst vor rund zwei Monaten gegründet worden ist. Über 12’000 Menschen haben den Kanal «szene_ish_basel» abonniert.

Der Content: Drogenabhängige, die reglos in ihrem Erbrochenen liegen, prügelnde Betrunkene oder mit der Handykamera gefilmte Polizeieinsätze – alle Inhalte wurden in der Region Basel aufgenommen. Die Tausenden Anhänger lieben das Format. Und das Konzept funktioniert, wie die Zahlen belegen. Doch wie ist die Faszination für solch fragwürdige Formate zu erklären?

«Bei der Verbreitung von gewalttätigen Videos geht es wohl wie bei vielen anderen Plattformen um eine erhoffte Popularität, um viele Rückmeldungen und Kommentare», sagt Adrian Kamber, Präsident des Verbandes für Psychologen beider Basel. Es sei ein schneller und mit wenig Aufwand verbundener Weg, sich zu inszenieren und eigene Bedürfnisse zu befriedigen. «Die Nutzer hingegen haben grosses Bedürfnis nach spannenden und extremen Eindrücken.» Ein Kanal wie «szene_ish_basel» könne ihren Hunger auf Stimulation stillen.

Augenmerk auf die Jugend

Man gehe jedoch davon aus, dass wiederholter Gewaltkonsum sich desensibilisierend auswirke, sagt Kamber. «Das führt dazu, dass das Mitleid mit den Opfern abnimmt und das Anschauen von Gewalttaten als weniger unangenehm respektive beängstigend empfunden wird.»

Vor allem Jugendliche seien sich den Risiken solcher Inhalte nicht bewusst. Ein derartiger Medienkonsum könne zu langfristigen Konsequenzen führen. «Das heisst nicht, dass Gewalt auch angewendet wird.» Für den Gebrauch seien mehrere Faktoren nötig als nur ein regelmässiger Social-Media-Konsum. «Bis Gewalt ein legitimes Mittel wird, braucht es mehr, wie etwa die mangelhafte Aufsicht und Steuerung durch die Eltern.»

Geht es nach Kamber, müsste man den Umgang mit Medien bereits sehr früh schulen. «Die heutigen Jugendlichen können nicht einmal beantworten, was passiert, wenn man ein Bild postet.» Es wäre sehr wichtig, mit ihnen diese Fragen zu diskutieren, bevor die Verantwortung der Polizei zugeschoben werde. Die Polizei unternimmt laut dem Basler Onlinemedium «Prime News» von sich aus nichts gegen solche Formate. Genau das verurteilt Adrian Kamber: «Es wäre wünschenswert, dass die Polizei von sich aus gegen solche Kanäle vorgeht.» Wahrscheinlich sei die Frage nach der Verantwortung aber noch nicht restlos geklärt, zum Beispiel: Wer kann wen und wann sperren?

Kehrseite der Geborgenheit

Auch wenn die Beiträge von «szene_ish_basel» unter vielen Schaulustigen geteilt werden, glaubt Psychotherapeut Peter Schwob aus Oberwil nicht, dass sich die Popularität des Kanals auf das Gruppenphänomen reduzieren lässt. «Die Anhänger der Seite wollen aus der eigenen Ohnmacht herauskommen, aus ihrer Komfortzone», erklärt er. Eine Flucht, die grundsätzlich normal sei. «Die Kehrseite der Geborgenheit», nennt es Schwob. Die Entwicklung sei in den letzten Jahren jedoch enthemmender geworden.

«Auch wenn der Konsum anfangs zurückhaltend stattfindet, etabliert er sich zur Normalität.» Das müsse man ernst nehmen, ohne zu übertreiben. «Jede Person muss man grundsätzlich individuell betrachten.»

Die Reichweite der Plattform ist jedoch enorm. Als Beispiel: Der Kanal hat auf Instagram mehr Anhänger als der ehemalige Fussballstar Benjamin Huggel und die Baselbieter Regierungsrätin Kathrin Schweizer zusammen. In anderen Kantonen haben sich zudem bereits viele Nachahmer gebildet, zum Beispiel in Zürich oder in Bern. Auch macht es nicht den Eindruck, als wolle der Inhaber des Kanals ihn bald einstellen. Bis anhin wurden über 230 Beiträge publiziert.