Tour de France Femmes – Den Frauen steht ein «Berg-Showdown» bevor Vor dem Zielsprint der Männer auf den Champs-Élysées treten in Paris bereits die Frauen in die Pedalen für die Renaissance der weiblichen Tour de France. Mit dabei sechs Schweizerinnen. Pia Wertheimer

Ruhm, Jubel, aber auch Staub erwartet die Fahrerinnen in einer Woche im Ziel auf der Super-Planche des Belle Filles. Foto: A.S.O./Pauline Ballet

Der Sieger der Tour de France steht zwar so gut wie fest, trotzdem steigt in ­Paris die Spannung. Denn kurz vor dem ­finalen Zielsprint findet dort eine Premiere statt: So jedenfalls verkaufen die Organisatoren die Tour de France Femmes – das weibliche Pendant der «Grande Boucle» der Männer. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine Renaissance, schliesslich trugen die Radfahrerinnen von 1984 bis 2009 bereits eine französische Landesrundfahrt aus. Von 2014 bis zum letzten Jahr fand zudem ein eintägiges Frauenrennen im Rahmen der Tour de France statt.