Den Flugpassagieren ist die Lust am Shopping vergangen

Flughafensprecherin Raffaela Stelzer führt mehrere Gründe dafür auf. Einen Auslöser für den Rückgang sieht sie in der Vielzahl an Umbauten im ersten Halbjahr 2019 im Bereich nach der Sicherheitskontrolle – im Fachjargon «luftseitig». «Geschäfte wurden teilweise oder komplett geschlossen, was zu entsprechenden Umsatzeinbussen geführt hat. Betroffen waren insbesondere Duty-free-Shops und Kioskbetriebe.»

«Retail- und Gastrobereich ist ein gesättigter Markt»

Ebenso habe die Eröffnung neuer Shops wie Bottega Veneta und Moncler mehrwöchige Schliessungen zur Folge gehabt. Zudem gab es drei Gastronomie-Neueröffnungen, die ebenfalls mit Komplettschliessungen verbunden waren.