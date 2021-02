Analyse nach dem 1:3 in St. Gallen – Den FCB umgibt die Aura einer Equipe im Abstiegskampf In der Tabelle sind die Basler noch immer Zweite. Doch die neuerliche Niederlage in St. Gallen hat gezeigt: Die Krise ist keineswegs überwunden. Die vielen Baustellen sprechen nicht dafür, dass sich das rasch ändert. Oliver Gut

Zwischen ratlos und verzweifelt: Der Blick in die Gesichter von Timm Klose, Heinz Lindner und Gonçalo Cardoso (von links). Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Heinz Lindner mochte sich gar nicht wehren, als der Vergleich gezogen wurde. «Wenn man in so einer Phase drin ist, dann hilft nur eines, um wieder rauszukommen: Jeder muss alles geben und Leidenschaft zeigen.» Der Torhüter des FC Basel ist mit seinem Club zwar Zweiter in der Tabelle – und damit so weit oben, wie der Österreicher zuvor schon lange nicht mehr stand. Trotzdem verneinte er nach der 1:3-Niederlage in St. Gallen nicht die Parallelen, die zwischen seinem jetzigen Arbeitgeber und den beiden vorherigen Stationen, dem SV Wehen Wiesbaden und dem Grasshopper Club Zürich, bestehen.