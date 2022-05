Basler Boxerin vor Premiere – Den ersten Profititel im Blick Gabi «Balboa» Timar kämpft am Freitag in Frankreich um einen europäischen Titel. Dieser Kampf kommt für die Athletin des Boxclubs Basel überraschend. Dominic Willimann Linus Schauffert

Fuhr rund 4000 Kilometer durch Europa, um für den Titelkampf in Form zu sein: Gabi «Balboa» Timar. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

200 Frauen besuchen die Trainings im Boxclub Basel. Eine von ihnen ist Gabi Timar. Oder, wie sie sich im Boxring nennt, Gabi «Balboa» Timar. Viele ihrer Vereinskolleginnen und -kollegen werden ihretwegen am Freitag nach Calais blicken. Denn im Norden Frankreichs steht die 35-Jährige vor der bislang grössten Herausforderung ihrer Karriere.

Es ist der erste Titel-Profikampf für die in Basel lebende Rumänin überhaupt, nachdem sie sich vor drei Jahren entschieden hat, den Schritt raus aus dem Amateurstatus zu wagen. Und es ist ein Vergleich auf höchstem Niveau: Der EBU-Titelkampf ist einem Verband angegliedert, der nicht nur der grösste in Europa ist, sondern auch der glaubwürdigste.

Kommt der Kampf zu früh?

Trainer Angelo Gallina ist natürlich happy, dass erstmals in der Geschichte des Basler Boxclubs eine Athletin sich auf solch grosser Bühne zeigen darf. Auch wenn er sagt: «Ich denke, dass dieser Kampf für Gabi vielleicht ein wenig zu früh kommt.» Will heissen: Die Vorbereitung hätte besser sein können.

Weil es in der Schweiz praktisch keine Profiboxerinnen gibt, mit denen sich die Rumänin messen kann, musste sich das «Team Timar» einen speziellen Sparring-Plan zusammenstellen. Am Ende spulten Gallina und Timar rund 4000 Kilometer ab, um in Europa diejenigen Trainingspartnerinnen zu finden, die Timar die bestmögliche Vorbereitung garantieren. Denn eines ist klar: «Balboa» reist nicht zum Spass nach Frankreich. Sie hat den Profi-Titel im Leichtfliegengewicht im Blick.

Ein eingespieltes Team: Trainer Angelo Gallina und Gabi Timar. Foto: Kostas Maros

Den letzten Schliff holte sich Timar in München bei der mehrfachen Weltmeisterin Tina Rupprecht. Denn schliesslich musste das Programm in den letzten Wochen ein wenig umgestellt werden. Geplant war, dass die Aktive des Boxclubs Basel Mitte April einen Profikampf vor Publikum bestreitet – nachdem sie während Corona dreimal in den Ring gestiegen war, ohne dass jemand sie dabei unterstützen durfte. Doch wegen des bevorstehenden Titelkampfs konnte dieser Vergleich nicht abgehalten werden.

Nachgerückt für eine Russin

So wird es für Timar eine spannende Erfahrung sein, nach rund halbjähriger Vorbereitung sich dieser Herausforderung zu stellen. «Es wird etwas ganz Spezielles», sagt Timar über ihren Auftritt vom Freitag. Auch, weil es ihr erster Kampf ist, der auf zehn Runden à zwei Minuten angesetzt ist. Etwas, das Timar noch nie gemacht hat. Nicht in ihren zwölf Amateur- und nicht in ihren bislang sechs Profikämpfen. Gallina sagt: «Ich hätte gerne gesehen, dass Gabi noch ein bis zwei Kämpfe über acht oder sogar zehn Runden macht.»

Doch die Chance auf den Titel ist zu verlockend. Denn eigentlich war Timar für diesen Vergleich gar nicht vorgesehen. Weil aber eine für diesen Fight bestimmte Russin aus politischen Gründen nicht antreten darf, rückt Timar, die Nummer 4 der Europarangliste, nach. «Diese Möglichkeit muss ich wahrnehmen», sagt Timar. Trotz des Wissens, dass ihre Gegnerin, Cassandra Crevecoeur, bereits zweimal Kämpfe über acht Runden bestreiten konnte.

Die Kampfroutine dürfte bei der Boxerin aus Frankreich also ein wenig grösser sein – auch wenn sie acht Jahre jünger ist als die Baslerin. Doch Timar sagt, dass sie sich vor der französischen Amateur- und Profi-Landesmeisterin nicht fürchtet. Im Gegenteil. «Dieser Kampf ist für mich das Grösste.»

So wird Gabi «Balboa» Timar zumindest auf dem Papier als Aussenseiterin in den Ring steigen. Doch in Sachen Körpergrösse hat Timar Vorteile. Was die Ausgangslage umso interessanter macht. Wenn aber der Gong ertönt, zählt nur noch das Geschehen im Ring. Vergessen sind dann die Trainingsstrapazen, die zurückgelegten Kilometer und das in diesen Kampf investierte Geld.

Schliesslich hat sie nur eines vor Augen: ihre makellose Kampfbilanz zu wahren und am Ende dieses Abends in Calais den Gürtel in Empfang zu nehmen. Und damit ein weiteres Ausrufezeichen in ihrer Laufbahn zu setzen.

