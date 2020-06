Hilflose Erklärungen: Landratssitzung mit Regierungsrätin Kathrin Schweizer am Donnerstag, 11. Juni 2020, in Basel. Foto: Dominik Plüss

Den Eltern von Märkli empfahl Regierungsrätin Kathrin Schweizer eindringlich, nicht mehr an die Medien zu gelangen. Sie selber konnte es nicht lassen: Am Montag gab sie der «Basellandschaftlichen Zeitung» ein Interview, das sie aufgrund neuer Entwicklungen aktualisieren musste. Darin sagte sie zum Vorfall, dass der achtjährige Märkli im Dorfladen an der Kasse fragte, ob er mit Spielgeld (chinesisches Totengeld) bezahlen dürfe: «Für mich persönlich ist es eine sehr schwierige Situation, wenn ich in diesem Fall aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht die volle Geschichte erzählen darf.» Seither ist Märkli von Kameraden auf dem Pausenplatz mehrfach geföppelt und angefeixt worden: «Sag uns doch, was du wirklich gemacht hast!»