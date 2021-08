Frauen im Kino – Den blinden Fleck sichtbar machen Die teils mutigen und oft aussergewöhnlichen Werke von weiblichen Regisseurinnen finden in der Filmgeschichte zu selten Beachtung. Das Basler Stadtkino schafft Abhilfe. Julia Konstantinidis

Als Schauspielerin und als Regisseurin arbeitet Valeria Bruni Tedeschi mit einem genauen Gespür für die wahrhaftigen Gefühle ihrer Figuren.

Ein Ehepaar entschliesst sich zur Adoption eines Kindes. Als die Eignung der Eheleute für eine Adoption überprüft wird, stellt sich heraus, dass der Mann eine zweite Ehe eingegangen ist und mit dieser Frau eine Tochter hat.

Ida Lupino rückte in ihren Filmen immer wieder Tabuthemen ins Zentrum, wie etwa in «The Bigamist» von 1953 oder in «Outrage» von 1950. «Das ist der erste Film, der sich mit einer Vergewaltigung beschäftigt», sagt Stadtkino-Direktorin Nicole Reinhard.

Die 1918 geborene Britin Ida Lupino wurde als Schauspielerin in Hollywood berühmt und realisierte ab 1949 eigene Filme. Sie war eine der ganz wenigen erfolgreichen Filmemacherinnen ihrer Generation, die jedoch bisher in der – von Männern geprägten – Filmgeschichtsschreibung übersehen wurden. Im Stadtkino erhält sie im aktuellen Programm, das sich mit Frauen im Filmbusiness auseinandersetzt, eine eigene Reihe.